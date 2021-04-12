В Ботсване два человека умерли после прививки вакциной AstraZeneca

В Ботсване два человека умерли после вакцинацией препаратом AstraZeneca Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Ботсваны сообщило, что власти страны расследуют смерть двух человек после прививки вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

У себя на странице в Facebook министерство рассказало, что оно получило сообщения о том, что два гражданина преклонного возраста умерли после вакцинации. Ведомство сообщило, что поручило медицинскому регулятору страны расследовать инциденты с целью выяснить причину их смерти.

Вакцинация населения от коронавируса в Ботсване началась в начале марта. На данный момент прививку получили более 31 тысячи человек.

В начале апреля в Нидерландах женщина умерла после прививки вакциной от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии, а также снижения количества тромбоцитов. Как уточняется, всего после вакцинации препаратом AstraZeneca тромбоз и низкое количество тромбоцитов выявили у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет.