Космонавт Романенко рассказал, что будет с российским сегментом МКС после 2030 года

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия рассматривает возможность использовать свой сегмент МКС после того, как срок эксплуатации станции закончится. Наша часть МКС после отстыковки могла бы продолжить работу в автономном режиме на орбите. Об этом герой России, летчик-космонавт Роман Романенко сообщил во время своей прямой трансляции в Инстаграме.

- Изначально срок эксплуатации МКС продлили до 2024 года, а теперь – до 2030 года. Поэтому мы рассматриваем различные варианты развития космоса после того, как МКС перестанет существовать, - рассказал Роман Романенко. - Отстыковать российский сегмент от МКС возможно только после того, как станция перестанет функционировать.

Романенко подчеркнул, что Россия развивает и другие космические проекты, добиваясь их максимальной эффективности. Например, летательные аппараты будут запускать на орбиту с помощью биотоплива, что снизит воздействие на окружающую среду.

- В будущем планируется запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5». Также идет подготовка по запуску ракет на биотопливе, что безвредно для экологии, - отметил летчик-космонавт.

Прямой эфир с Романом Романенко прошел 12 апреля, в День Космонавтики. В этом году отмечается 60-летие со дня первого запуска человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин вывел на орбиту корабль спутник «Восток» и впервые в истории совершил пилотируемый полет вокруг Земли. Полет Гагарина лился 108 минут, после чего космический аппарат благополучно приземлился.

Накануне Дня космонавтики на МКС отправился новый экипаж. 9 апреля транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18» вылетел с космодрома Байконур. В состав его экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Как сообщил командир корабля Олег Новицкий, экипаж в полном составе привился от коронавируса. Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки.

Сейчас на МКС находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывшие 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.