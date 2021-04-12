В Евросоюзе прокомментировали аварию в Натанзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе сообщил, что Европейский союз крайне озабочен информацией об инциденте на ядерном объекте в Иране.

"ЕС знает об этом инциденте, мы очень обеспокоены этой информацией. Необходимо прояснить, что случилось. Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы. Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента", - сказал Стано.

Он отметил, что для ЕС на данном этапе важно получить факты, на основе которых будут предприниматься конкретные действия и оглашаться заявления.

Напомним, в минувшее воскресение Иран заявил, что в Натанзе, на ядерном объекте была зафиксирована авария в распределительной электросети. Было отмечено, что это похоже на саботаж на фоне предпринимаемых иранскими властями попыток ослабить западные санкции.

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной.

Власти Ирана отметили, что для Израиля этот инцидент не пройдет безнаказанно.