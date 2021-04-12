В Париже неизвестный открыл стрельбу: два человека ранены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 12 апреля, неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже. Нападавший ранил двух человек и скрылся.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, ранения получили мужчина и женщина. Стрельба произошла около больницы в 16 округе французской столицы. По некоторым данным, один из раненых погиб.

Напомним, на прошлой неделе, 8 апреля, в результате стрельбы в американском городе Брайан, расположенном в штате Техас, погиб один человек, еще пятеро пострадали. Четверо пострадавших доставили в больницу с серьезными огнестрельными ранениями, еще один был госпитализирован после инцидента с приступом астмы. На следующей день, 9 апреля, два солдата срочной службы в Монголии, находившиеся в карауле, расстреляли из автоматов сослуживцев. В результате стрельбы был убит начальник караула.