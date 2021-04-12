Вратаря "Локомотива" Гильерме пригласили на КДК РФС по итогам игры со "Спартаком"

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После завершения матча 25 тура чемпионата России по футболу "Локо" - "Спартак" стало известно, что вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме получил приглашение на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. На нем будет обсуждаться эпизод, связанный с голкипером.

Разбор эпизода, который произошел во время поединка, состоится во вторник, 13 апреля 2021 года. На нем будут присутствовать представители "Спартака", "Локомотива". Как стало известно, что по ходу поединка в адрес голкипера со стороны фанатов "Спартака" шли оскорбительные скандирования. На что в стане "красно-белых" сказали, что именно вратарь провоцировал фанатов по ходу игры.

- Пригласили Гильерме и представителей обоих клубов. Будут рассмотрены все записи, которые имелись в рапорте, - заявил в интервью порталу "Чемпионат" председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что "Спартак" проиграл 0:2 главный матч 25 тура РФПЛ "Локомотиву". А главным героем поединка стал форвард "Локо" Федор Смолов.