В Москве началась вторая фаза испытаний препарата от коронавируса «КОВИД-глобулин» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин», созданного на основе плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов. В испытаниях примут участие 156 человек. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы в понедельник, 12 апреля.

«Стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата «КОВИД-глобулин». На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в исследовании примут участие шесть московских госпиталей, которые работают с коронавирусными пациентами. Клинические испытания проведут совместно с Ростехом и «Нацимбио».

В сообщении говорится, что вторая фаза плацебо-контролируемого исследования будет определять степень эффективности и безопасности данного препарата. Испытания будут проводиться в соответствии с международными стандартами, а продолжительность их составит два–три месяца.

Напомним, Минздрав дал разрешение на проведение клинических исследований препарата «Ковид-глобулин» в минувшую среду, 7 апреля.