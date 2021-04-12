Россия поучаствует в весенней сессии ПАСЕ дистанционно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будет работать на предстоящей весенней сессии дистанционно. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, уточнив, что такое решение принято на фоне сложной эпидемиологической обстановкой во Франции.

«Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно … это решение связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции», - сказал парламентарий после общего собрания российской делегации.

Как отметил Толстой, в ПАСЕ множатся доклады с неприемлемой для Москвы риторикой, и российская делегация будет предлагать свои поправки.

Напомним, в начале марта Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ, и призвал пересмотреть роль Москвы в данной организации.