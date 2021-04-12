Вакцину от коронавируса включат в Национальный календарь профилактических прививок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 12 апреля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила включение вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщил заместитель председатель Госдумы РФ Александр Жуков.

«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок, прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную Думу для скорейшего рассмотрения», - приводит слова парламентария пресс-служба фракции «Единая Россия».

В пресс-службе уточнили, что речь идет о проекте федерального закона, вносящего изменения в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Согласно предоставленной справочной информации, принятие такого проекта потребует выделения из федерального бюджета дополнительно 75,815 млрд рублей на 2021-2023 годы, из них в эпидемиологический сезоне текущего года - около 31,37 млрд рублей, а в эпидсезонах 2022-2024 - в сумме по 22,222 млрд рублей ежегодно.