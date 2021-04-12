Правительство внесло в Госдуму закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство внесло в Государственную думу проект закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Документ в понедельник, 12 апреля, опубликовали в официальной электронной базе данных нижней палаты.

В марте минувшего года российский президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводят на счета в других странах. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с иностранными государствами либо прекращения действия таких договоров.

- Объем выплат из России в Нидерланды в виде дивидендов за 2019 год составил 182,8 миллиарда рублей, в виде процентов – 157,06 миллиарда. Через голландскую юрисдикцию осуществляются значительные выплаты доходов российского происхождения, поэтому с Нидерландами были проведены переговоры по внесению изменений в соглашение, - говорится в пояснительной записке к документу.

Королевство с предложением российской стороны не согласилось: власти Нидерландов настаивали на расширении списка доходов, которые облагаются по пониженным ставкам. Такое предложение не могло быть согласовано Россией, поскольку это означало бы сохранение каналов вывода значительных российских средств с применением пониженных налоговых ставок.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, предложение голландской стороны сделало бы недостижимым предлагаемый Минфином РФ эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ. В связи с этим российское правительство одобрило денонсацию соглашения.