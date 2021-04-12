Американский полковник предостерег Байдена от вооруженного конфликта с РФ

Альянс может сделать ставку на ВВС, но и российские ПВО не стоит недооценивать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор предостерег Байдена от войны с Россией на фоне поддержки Штатами Киева.

Военный считает, что слова киевской власти о возможном силовом урегулировании ситуации в Донбассе могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и Россией. При этом он отметил, что Байден не считает нужным объяснить своим гражданам, зачем Вашингтон поддерживает такие угрозы со стороны Украины.

Дуглас Макгрегор опубликовал свою статью в The American Conservative.

Он напомнил о том, что российская армия имеет существенное превосходство над украинской, а также то, что и силы НАТО в Европе не достаточно крепки для вмешательства в отдаленный конфликт. Военный предположил, что альянс может сделать ставку на ВВС, но и российские ПВО не стоит недооценивать.

Напомним, ранее президенты США и Украины провели телефонный разговор, в котором американский лидер выразил свою приверженность Киеву. Байден отметил, что верит в Украину всей душой. Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".

При этом в МИД РФ подчеркнули, что разговоры в Киеве о скором потенциальном конфликте России с Украиной - вымысел.