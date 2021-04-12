Россияне начали массово отказываться от отдыха в Турции Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне стали массово отказываться от отдыха в Турции. За последнее время спрос на данное направление сократился на четверть. Туристы отказываться от излюбленного направления из-за тревожных новостей, связанных с пандемией.

В стране растут показатели заболеваемости, и многие не хотят подвергать себя риску.

В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. Число аннулированных путевок тоже достигло максимума, превысив привычные показатели в десятки раз,- рассказали «Известиям» в пресс-службе Tez Tour.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил данный факт. По его оценкам, спрос сократился примерно на 25%.

- Если обычно мы продавали 200 путевок в день, то в последние дни — не больше 120–140. Тем не менее сейчас из России в неделю вылетают 150 рейсов в Турцию, билеты проданы вплоть до октября, - отметил он.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин признал, что люди осторожничают. Во-первых, страшно заболеть, во-вторых, никто не хочет рисковать и делать долгосрочное бронирование.

По данным на 11 апреля в Турции выявили 52,7 тыс. заболевших, для сравнения в России заболело 8,7 тысяч человек.

Ведется речь об ограничении полетов в Турцию, но пока каких-то конкретных решений не принято.

- Великобритания, Германия, Иран и Китай сейчас прекратили отправлять туристов в Турцию. Мы сегодня практически последние остались. Но полного прекращения рейсов, на мой взгляд, не будет, - отметил Юрий Барзыкин.

Этим летом российским туристам советуют провести отпуск внутри страны, чтобы не усугублять ситуацию с коронавирусом. К тому же, в Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку от COVID-19 до наступления майских праздников.

Это связано с тем, что многие отправятся на длительные выходные в другие регионы, а кто-то захочет полететь за границу. Вакцинация позволит снизить риск заболевания, сообщает ОТР.