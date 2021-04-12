В Москве клиента фитнес-клуба застрелили на беговой дорожке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российской столице клиента фитнес-клуба, расположенного в элитном комплексе «Алые паруса», застрелили на беговой дорожке. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах Москвы.

Убийство произошло в заведении на Авиационной улице в районе «Щукинской». По предварительной информации, 40-летнего мужчину застрелил прямо на беговой дорожке другой посетитель клуба. Пострадавший скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Сообщается также, что убийца выстрелил в свою жертву несколько раз.

По данным источника, причиной убийства стал конфликт между клиентами фитнес-клуба. Убийца успел скрыться с места происшествия до приезда полиции, в настоящее время его разыскиваются сотрудники правоохранительных органов.

В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что после данного убийства возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства и причины преступления.