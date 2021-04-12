В регионы России направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство просвещения России направило в регионы страны методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха для детей в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В своих рекомендациях ведомство отметило необходимость охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в том числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей медработников и других лиц, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также детей, родители которых потеряли работу из-за вспышки COVID-19.

Минпросвещения также рекомендовало предусмотреть в бюджетах региона средства на развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей. В рекомендации также включены пункты, которые посвящены включению в программы отдыха и оздоровления детей воспитательного компонента, а также оказанию помощи подросткам в трудоустройстве во время каникул, обеспечению работы горячих линий по вопросам детского отдыха, проработке вопросов о повышении квалификации вожатых и педагогов, в том числе в дистанционной форме.

Российским регионам также рекомендуют предусмотреть механизмы компенсации для родителей, которые самостоятельно покупают путёвки для своих детей, а также возможность оформлять и получать подобные путевки по месту работы.