Панде Жуи в Московском зоопарке подарили ракету из бамбука. Фото: кадр из видео

Для панды по имени Жуи в Московском зоопарке построили тренировочную ракету из бамбука в честь Дня космонавтики. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети Instagram.

Жуи уже приступил к изучению «космического» подарка: животное полакомилось бамбуковым корпусом ракеты.

- Поздравляем всех с Днем космонавтики! И не просто с Днем - а с 60-летием! По этому торжественному событию мы решили отправить в космос панду: для Жуи мы изготовили тренировочную ракету, в которую положили провиант. Запасы еды на всякий случай оставили и на носу ракеты. А корпус космического корабля обрамлял съедобный бамбук, - говорится в сообщении.

На постройку ракеты для панды у сотрудников столичного зоопарка ушло несколько дней, но оно того точно стоило. Жуи с интересом осмотрел свой подарок, залез внутрь ракеты и съел все оставленные угощения, а также полакомился съедобным корпусом космического судна.