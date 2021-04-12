ЦБ рассказал о хакерских атаках на банки России в 2020 году Фото: REUTERS

Потери россиян от действий кибермошенников в прошлом году выросли в полтора раза по сравнению с 2019 годом и составили почти 10 млрд рублей. Это следует из материалов Банка России.

Регулятор сообщает, что в 2020 году было проведено 773 008 банковских операций, совершенных без согласия клиентов, это на 34 процента больше, чем годом ранее, а объем таких операций вырос на 52,2 процента, составив 9 777,3 млн рублей.

Кроме того, хакеры совершили 130 кибератак на банки страны, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Сумма хищений составила практически 32 млн рублей. В 2019 году было зафиксировано 58 подобных инцидентов. Общая сумма похищенного была ниже на 8,8 млн рублей, чем в прошлом году.

Центробанк также сообщает, что в прошлом году зафиксировали четыре компьютерные атаки и два случая несанкционированного доступа к программно-аппаратному обеспечению банкоматов. В результате таких операций было похищено 4 млн рублей.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что мошенники стали пользоваться возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям, и теперь пытаются обманывать своих жертв под видом сайтов для проверки надежности брокеров.