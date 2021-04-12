Российские туроператоры назвали альтернативу отдыху в Турции

Названа альтернатива поездкам в Турцию Фото: Олег ЗОЛОТО

Слухи о возможном закрытии Турции для россиян привели к снижению спроса на это направление. Вместо этого многие надеются на восстановление авиасообщения с Египтом. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова.

При этом эксперт отметила, что для возобновления авиасообщения между странами должно обязательно быть соблюдено несколько условий. И в первую очередь, это конечно обеспечение безопасности пассажиров в аэропортах и во время перелета.

«После трагедии на Синайском полуострове это единственный фактор, который может рассматриваться», - цитирует Осипову телеканал «360».

С возобновлением чартерных рейсов приток российских туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх опять станет большим. Такое мнение выразил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. Он отметил, что остальные доступные для россиян на сегодняшний день направления не могут сравниться с Турцией по цене или дальности перелета.

«Отдых в России, Турции, ОАЭ и на Мальдивах дорогой. Для россиян есть Занзибар и Танзания, но такое дальнее направление нравится не всем», - объяснил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за резкого роста числа заболевших в Турции россияне начали сдавать путевки и переключать внимание на другие направления курортного отдыха, передают «Известия».