В Финляндии запустят на орбиту Земли первый в истории деревянный спутник Фото: Shutterstock

В Международный день полета человека в космос одно из подразделений финского предприятия по деревопереработке UPM совместно с аэрокосмическими компаниями сообщило о своей готовности к выводу на орбиту Земли первого в мире деревянного спутника.

«Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics, отправится до конца 2021 года туда, где раньше никогда не было древесины», - сообщила компания UPM.

Как говорится в сообщении компании, миссия спутника - собирать данные о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях повышенной радиации в течение длительного времени. Отмечается, что такие данные необходимы для оценки использования древесных материалов в космических конструкциях.

Спутник выведут на полярную орбиту при помощи ракеты-носителя «Электрон», разработанного компанией Rocket Lab. Запуск произведут с пускового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Наноспутник представляет собой куб с длиной стороны десять сантиметров и весит один килограмм. Предполагается, что он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500-550 километров, совершая полный оборот примерно за 1,5 часа, а поведение фанеры будет отслеживаться бортовыми датчиками, включающими две камеры.