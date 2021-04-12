Путин возложил цветы к памятнику Гагарина в Энгельсе. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина в Энгельсе Саратовской области в парке покорителя космоса.

В этом году отмечается 60 лет с тех пор, как советских космонавт Юрий Гагарин первым из людей на Земле вышел в космос. Длительность полета на корабле "Восток" составила 108 минут. За это время он совершил один полный оборот вокруг нашей планеты.

На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области у берега Волги. На месте его приземления и установлен памятник. С того момента началась история освоения космоса.

В рамках поездки в Саратовскую область Владимир Путин также проведет совещание по развитию космической деятельности. Его сопровождают спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.