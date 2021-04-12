Главу МИД Чехии, критиковавшего «Спутник V», отправили в отставку

Главу МИД Чехии Томаша Петршичека отправили в отставку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главу МИД Чехии Томаша Петршичека отправили в отставку. Решение было принято по просьбе вице-премьера Чехии Яна Гамачека, который и возьмет на себя функции главы МИД до тех пор, пока не будет назначен новый министр.

На данный момент эта должность предложена министру Любомиру Заоралеку, который ранее уже возглавлял МИД с 2014 по 2017 год, Об этом сообщает Radio Prague.

Ранее президент страны Милош Земан уже хотел сменить министра иностранных дел. Причиной тому стали разногласия на фоне вакцинирования и позиция Петршичека по поводу тендера на строительство энергоблока на АЭС «Дукованы». Также Петршичек выступал против применения российской вакцины "Спутник V" в Чехии до ее одобрения в ЕМА.

При этом вице-премьер Чехии заявил, что страна должна одной из первых в ЕС купить российский препарат "Спутник V", созданный для профилактики коронавируса. Власти Чехии собираются предварительно договориться с РПФИ о количестве доз лекарства.