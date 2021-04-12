Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Анатолия Рудого

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 12 апреля, президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерала Анатолия Рудого.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», - говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

Соответсвующий указ вступает в силу со дня его подписания главой государства - 12 апреля 2021 года.

Другой указ главы государства говорит о том, что президент России будет назначать директора Федеральной службы охраны (ФСО) после консультаций с Советом Федерации.

Напомним, согласно принятым в прошлом году конституционным поправкам глава государства назначает силовых министров после консультаций Советом Федерации. Такой же порядок был введен для глав Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).