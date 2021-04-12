Захарова прокомментировала слова Зеленского о полете Гагарина в космос

Захарова отметила, что Россия, никогда не делила по национальному признаку славу космических побед. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о полете Юрия Гагарина в космос.

Напомним, Зеленский высказал мысль, что первый полет человека в космос не был бы возможен без Украины. Он заявил, что именно украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. Зеленский подчеркнул, что к своей основной работе по расчетам ученые добавили веру в возможность дотянуться до звезд. Именно поэтому все получилось.

"Спутники, ракеты и улыбка Гагарина – всё это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели. Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой", — написала она в Facebook, отметив, что Россия, никогда не делила по национальному признаку славу космических побед.

Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы на месте, где 60 лет назад приземлился Гагарин после полета в космос.

День Космонавтики отмечается 12 апреля с тех пор, как он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года.