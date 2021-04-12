Минобороны РФ помогает тушить пожар в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Военные российского министерства обороны приступили к оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Отмечается, что по решению министра обороны России Сергея Шойгу для тушения возгорания в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа. Сегодня в 17:30 по местному времени для тушения пожара в город аэродрома Пушкино вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Чуть позже с аэродрома Левашово вылетел еще один вертолет.

Как сообщал сайт kp.ru, сильный пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» вспыхнул сегодня днем, площадь возгорания составила десять тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. В ходе тушения возгорания погиб один из пожарных, еще два человека пострадали и в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать короткое замыкание в электрощитовой.