Путин призвал проанализировать реализацию проектов в космической отрасли

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо проанализировать проекты в космической отрасли России, а также реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Все основные проекты нужно проанализировать еще раз, проекты с наиболее важными этапами их реализации … Само собой разумеется, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам», - заявил глава государства в ходе совещания по развитию космической отрасли.

Путин отметил необходимость сделать абсолютно понятными «четко определенные задачи и результаты каждого этапа».

Как писал сайт kp.ru, Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Сегодня, 12 апреля, отмечается 60-летие первого полета человека в космос, и в этот день глава государства посетил Саратовскую область, где в настоящее время проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в России. Он также возложил цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина в парке покорителя космоса в Энгельсе.