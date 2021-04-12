В Федерации профсоюзов объяснили, почему нельзя продлить майские выходные в 2021 году Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) оценили предложение продлить майские праздники. Зампред федерации Александр Шершуков отметил, что в 2021 году сделать это не получится.

Причина в том, что количество и продолжительность выходных в новом году утверждается до 1 января. Принимается производственный календарь, согласовывается с различными ведомствами. Поэтому все предложения, которые поступают в текущем году, могут быть учтены лишь при подготовке календаря на 2022 год.

- Любые фантазии о продлении выходных на майские праздники в 2021 году идут вразрез с уже принятым производственным графиком, - отметил Шершуков в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что вопросы выходных должны обсуждаться на трехсторонней основе в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Это площадка, где встречаются представители правительства, работодателей и профсоюза, данный вопрос должен обсуждаться там и в этом году подобный вопрос не выносился, - заключил эксперт.

Александр Шершуков также отметил, что в последнее время становится доброй традицией дискутировать на тему увеличения выходных. Сначала хотят продлить новогодние каникулы, потом майские праздники.

- Такие темы возникают каждый год, ничего нового в них нет, - заключил представитель профсоюза.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить майские праздники. Идея заключается в том, чтобы забрать праздничные дни у зимних каникул и заполнить пробел между праздниками в мае.