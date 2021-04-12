Путин высадил кедр на аллее Парка покорителей космоса в Энгельсе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День космонавтики президент России Владимир Путин высадил кедр на аллее Парка покорителей космоса в городе Энгельс Саратовской области. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова полила высаженное дерево.

Как писал сайт kp.ru, ранее в это парке российский лидер возложил цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина. Ведь именно в этом году, 12 апреля, отмечается 60 лет с тех пор, как первый космонавт полетел в космос. Длительность полета на корабле «Восток» составила 108 минут. За это время он совершил один полный оборот вокруг нашей планеты.

Глава государства также поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики.

«Хочу поздравить всех ветеранов, работников ракетно-космической отрасли с праздником, с Днем космонавтики, и с 60-летием первого полета человека в космос - полета нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина», - сказал он.