Россия приостановит авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия приостановит авиасообщение с Танзанией на полтора месяца - в период с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, указав, что такое решение принято из-за эпидемиологических данных.

«На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года», - сказала вице-премьер в понедельник, 12 апреля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что кроме коронавирусной инфекции россияне привозят из Танзании малярию. Согласно приведенным данным, с начала года зафиксировано одиннадцать случаев, два из них тяжелые

Как писал сайт kp.ru, на тот же период решено прекратить авиасообщение с Турцией. Регулярное авиасообщение между двумя странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Глава Роспотребнадзора заявила, стабилизации в мире по коронавирусу пока не наблюдается, а большинство заболевших граждан, приезжающих в России из-за границы, приезжают из Турции.

Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается, и если ситуация стабилизируется, то будут оперативно информировать граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти страны.