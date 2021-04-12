Путин утвердил основы политики России в области международной информационной безопасности Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики России в области международной информационной безопасности. Соответствующий указ главы государства в понедельник, 12 апреля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

- Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности, - говорится в указе Владимира Путина.

В самом документе говорится, что данные основы российской госполитики нацелены на продвижение отечественных подходов к созданию эффективной системы обеспечения международной информационной безопасности и различных инициатив России в данной области.

Основы также направлены на содействие формированию международно-правовых механизмов предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве и на организацию межведомственного взаимодействия по этому вопросу.