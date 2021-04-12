Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию с 15 апреля по 1 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На период с 15 апреля по 1 июня текущего года туры в Турцию забронировали более 500 тысяч жителей России. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщила исполнительный директор российской Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

- По нашим данным, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человек, - отметила она в интервью агентству ТАСС.

В Ассоциации туроператоров РФ отметили, что общая стоимость забронированных жителями страны туров на территорию Турции на период до 1 июня составляет 32 миллиарда рублей (354,6 миллиона евро). Кроме того, россияне, по предварительной информации, забронировали на апрель и май текущего года около шести-семи тысяч туров в Танзанию.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский оперштаб сегодня принял решение приостановить регулярные и чартерные рейсы из аэропортов России в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Напомним, по словам главы Ростуризма, эвакуации российских путешественников с территории этих стран не будет: туристы смогут продолжить свой отдых и вернуться на родину планово в дату окончания тура.