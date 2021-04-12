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Коронавирус Covid-1912 апреля 2021 21:07

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал срок создания вакцины против новых мутаций коронавируса

Для этого потребуется не более двух месяцев
Ксения АНУФРИЕВА
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Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал срок создания вакцины против новых мутаций коронавируса

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал срок создания вакцины против новых мутаций коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не более двух месяцев необходимо для создания новой вакцины, которая будет действовать против новых мутацией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Не более двух месяцев на это потребуется. Самое главное - создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А внести изменения в саму вакцину не трудно. Ученым это то же самое, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат, - объяснил специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Горелов отметил, что в настоящее время все имеющиеся в мире вакцины от коронавирусной инфекции могут противодействовать возникающим мутациям.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в последнее время ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Россия открыла авиасообщение. Самые большие показатели заболеваемости фиксируют в Турции, откуда российские туристы завозят самые разные мутировавшие штаммы коронавируса.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня комиссия российского правительства одобрила включение вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок.

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