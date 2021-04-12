Памятники, улицы, школы: МИД составил карту «гагаринских» мест

На интерактивной карте за авторством МИД РФ отмечены точки на нашей планете, так или иначе связанные с Гагариным.

К 60-летию первого полета человека в космос Министерство иностранных дел России представил проект, посвященный памяти Юрия Гагарина. На интерактивной карте отмечены точки на нашей планете, так или иначе связанные с первым космонавтом.

Впервые в один список оказались сведены все объекты, названные в честь Гагарина. Они нанесены на специальную интерактивную карту.

Например, с ее помощью можно узнать, что в филиппинском городе Параньяке есть улица, названная в честь Гагарина, а в Рио-де-Жанейро имя первого космонавта носит школа. И таких точек на карте мира несколько десятков. Чтобы собрать всю эту информацию, потребовалось участие российских посольств, консульств и представительств во всех уголках земли.

- Эта кропотливая работа обязательно будет продолжена, - обещают в МИДе. - Надеемся, что к следующей годовщине станет больше стран и городов, где чтут память Юрия Алексеевича Гагарина.