Индия одобрила применение российской вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Индии одобрили применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории государства. Индия, таким образом, стала 60-ой страной, которая разрешила использование российского препарата. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что отечественная вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, теперь одобрена в странах с общим населением три миллиарда человек – это примерно 40 процентов населения планеты.

- РФПИ объявляет о решении Генерального контролёра лекарственных средств Индии DCGI зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», - говорится в сообщении фонда.

Как писал сайт kp.ru, накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии разрешила использовать российского препарат на территории страны только в чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день на территории Индии разрешено применение еще двух вакцин – индийского варианта вакцины от AstraZeneca, которое носит название Covieshield, и индийского препарата Covaxin.