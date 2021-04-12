Ростуризм поддержит туроператоров после ограничения авиасообщения с Турцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростуризм сформировал меры поддержки туристических операторов, чтобы минимизировать последствия от ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе беседы с журналистами.

- Мы осознаем, что данные ограничения ставят людей и представителей бизнеса в крайне непростые условия. По этой причине, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров. Он поможет им продолжить выполнять обязательства перед туристами, - отметила руководитель ведомства.

Речь идет о таких мерах поддержку, как отмена взносов в резервный фонд, сокращение или отсрочка по уплате взносов в персональные фонды туристических операторов, функционирующих на базе ассоциации «Турпомощь». Кроме того, специалисты Ростуризма в настоящее время рассматривают возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Ранее Зарина Догузова сообщила также, что эвакуации российских туристов с территории Турции и Танзании не будет. Организованные туристы смогут вернуться домой в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура.

ПО ТЕМЕ

Россия приостанавливает полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля

Туристам рекомендовано сменить направление отдыха или перенести поездку на другие даты (подробности)