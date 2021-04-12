Алиев попросил объяснить появление у Еревана ракет «Искандер-М»

Алиев заявил, что Баку ждет ответа, откуда у Еревана появились ракеты "Искандер-М" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Баку ждет ответа на вопрос о том, как у Еревана оказались ракеты «Искандер-М», выпущенный по городу Шуша на территории Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

- Откуда у армянской армии появились эти ракеты, которых у них не должно было быть? Это уже наглядное доказательство военного преступления Армении. Мы хотим получить ответ, каким образом это смертельное оружие попало в руки Армении. Но пока что мы его получить не смогли, - заявил Алиев.

Глава государства добавил также, что ракеты «Искандер» якобы «были использованы после освобождения Шуши».

Напомним, накануне агентство Азербайджана по разминированию показало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». По заявлению азербайджанской стороны, данные ракеты использовались Арменией против Азербайджана во время боевых столкновений в Нагорном Карабахе в минувшем году.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российское Министерство обороны подчеркивало, что ракетные комплексы «Искандеры-М» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.