Зеленский: Украина ждет от Байдена не слов о поддержке, а действий

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от новой вашингтонской администрации президента США Джозефа Байдена не слов о поддержке Незалежной, а действий, в том числе и по вопросу вступления Незалежной в НАТО.

«Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это», - так он ответил на вопрос телеканала СNN, достаточную ли поддержку страна получает от Вашингтона.

«Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это», - так он ответил на вопрос телеканала СNN, достаточную ли поддержку страна получает от Вашингтона.

Зеленский добавил, что «Украине нужно больше, чем слова». По его мнению, «однозначная» поддержка вступления страны в Североатлантический альянс Соединенными Штатами может вызвать ответную реакцию России, но Киев поставил перед собой такую цель, и намерен добиваться её с помощью западных партнеров.

Кроме того, во время своего визита в Донбасс Зеленский заявил журналистам, что украинские солдаты за семь лет войны очень устали, однако готовы к предполагаемому «столкновению с Россией».

«Это может произойти каждый день. Они готовы, но мы тоже готовы», - приводит телеканал его слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что вступление Незалежной в НАТО – единственный путь к миру в Донбассе. К слову, в Белом доме говорили, что Соединенные Штаты «решительно поддерживают» стремление Украины стать членом НАТО, однако решение о приеме страны должен принимать сам Альянс, а не США.

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