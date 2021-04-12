В РФС сообщили, что обращение «Спартака» по поводу инцидента с Сухиной включено в повестку дня

Нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович и вратарь "Спартака" Александр Максименко. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердили, что «Спартак» обратился в комитет с заявлением по поводу появления начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед встречей клубов в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги.

«Обращение «Спартака» по данному вопросу получено и включено в повестку дня», - сообщил РИА Новости председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, как писал сайт kp.ru, матч 11 апреля завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0, однако красно-белые с этим не согласны. «Спартак» утверждает, что арбитры должны были назначить пенальти в ворота «Локомотива», однако не сделали этого.

Ситуацию с судейством в матче прокомментировал «Комсомольской правде» российский арбитр Игорь Федотов. Эксперт, в частности, считает странным назначение судьи из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова.

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