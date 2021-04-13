Россияне смогут получить налоговый вычет с расходов за фитнес за 2022 год

Россияне смогут получить компенсации по налоговому вычету с расходов за фитнес в 2023 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне смогут получить первые компенсации по налоговому вычету за фитнес в 2023 году – по итогам 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального фитнес-сообщества со ссылкой на слова директора департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергея Смирницкого.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что постановления правительства, определяющие порядок предоставления налоговых вычетов, а также перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания, будут готовы к осени нынешнего года. А поскольку налоговый вычет исчисляется по итогу за год, рассчитать его можно будет только в конце 2022 года, а получить – в 2023-м.

Сергей Смирницкий уточнил, что критерии для включения в перечень «еще обсуждаются в рабочем порядке, но уже ясно, что основной вид экономической деятельности организации должен быть в области физической культуры и спорта».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете с расходов россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе на фитнес. Вернуть возможно будет 13% от расходов на спорт, а общая сумма трат, с которых сделают вычет, будет составлять максимум 120 тысяч рублей. При ставке налога в 13 процентов максимальный «спортивный вычет», таким образом, составит 15,6 тысячи рублей ежегодно.