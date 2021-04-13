США не собираются отзывать из России своего посла

Посол США в России Джон Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США не планируют отзывать из России своего посла Джона Салливана. Об этом ТАСС заявили в понедельник в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать сообщение телекомпании CNN о том, что американский президент Джо Байден не намерен в обозримом будущем менять главу дипмиссии в Москве.

В госдепартаменте США заявили, что американские власти не собираются отзывать из России своего посла Джона Салливана в ответ на решение Москвы отозвать главу российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолия Антонова в российскую столицу для консультаций.

«Нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение России. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», - сказал представитель внешнеполитического ведомства ТАСС, когда его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что нынешний глава Белого дома Джозеф Байден в обозримом будущем не планирует менять посла Соединенных Штатов в нашей стране.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что глава российской дипломатической миссии в США 20 марта был отозван в Москву для консультаций по ряду вопросов, связанных с двусторонними отношениями, которые в последнее время усложнились из-за недавних заявлений Вашингтона.

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