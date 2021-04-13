Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики без упоминания имени Гагарина

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в резких выражениях раскритиковал госдепартамент США за поздравление с Днем космонавтики, в котором американские дипломаты не упомянули Юрия Гагарина.

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», - написал он в своем Тelegram-канале.

Комментируя же поздравление госдепа с 60-летней годовщиной первого полета человека в космос без упоминания имени человека, который стал первым в истории космонавтом, в Facebook, Дмитрий Рогозин отметил, что в Роскосмосе к этому отнеслись «привычно».

«Ничего мы от них хорошего давно уже не ждем. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше», - написал глава российской госкорпорации.

Стоит отметить, что в прошлом году американское внешнеполитическое ведомство в поздравлении с Днем космонавтики тоже не стало упоминать имя Юрия Гагарина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире – Международный день полета человека в космос.