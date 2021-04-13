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В мире13 апреля 2021 3:26

В Иране начали менять поврежденные центрифуги на ядерном объекте в Натанзе

Глава иранского МИД заявил, что после этой диверсии Тегеран вправе принять меры для защиты своих интересов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Фото: REUTERS

На иранском ядерном объекте в городе Натанз начали менять поврежденные при диверсии центрифуги на новые, в том числе и более мощные. Об этом сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

«Процесс замены поврежденных центрифуг, в том числе таким же оборудованием с большей мощностью, начался без промедления», - написал Гариб-Абади на своей странице в Twitter.

Кроме того, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 12 апреля, направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором заявил, что после этой диверсии Тегеран вправе принять меры для защиты своих интересов, назвав случившееся в Натанзе «ядерным терроризмом».

«Исламская Республика Иран не исключает возможность принятия всех необходимых мер в рамках международного права для защиты своих граждан и интересов», - говорится в заявлении главы МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Джавад Зариф обвинил Израиль в причастности к аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе.

Иран: Ядерная проблема