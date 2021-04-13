Стрельбу в школе в Ноксвилле устроил один из учеников

Полиция Ноксвилла сообщила о стрельбе в школе Фото: REUTERS

К этому часу стало известно, что стрельбу в школе в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси) устроил один из учеников, а единственной жертва этой перестрелки стал он сам.

Об этом в ночь на вторник сообщило региональное бюро расследований на своем сайте. По данным следствия, выстрелы в учебном заведении раздались около трех дня по местному времени (22:00 мск), полицейские незамедлительно прибыли по вызову на место происшествия. Предполагаемый стрелок закрылся в школьном туалете и открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем злоумышленник был убит.

«Один полицейский открыл ответный огонь. Подозреваемый скончался на месте. Было установлено, что он являлся учеником», - говорится в сообщении бюро расследований.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в понедельник, 12 апреля, произошла стрельба на территории школы Austin-East Magnet в Ноксвилле. Сообщалось также, что погиб один человек, еще несколько, в том числе офицер полиции, получили ранения.