CNN: В США обсуждают, могут ли санкции против России спровоцировать обострение ситуации в Донбассе

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Новая вашингтонская администрация президента США Джозефа Байдена взвешивает все «за» и «против» введения новых американских санкций против России. В частности, обсуждается, может ли такой шаг спровоцировать обострение ситуации в Донбассе.

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил телеканал CNN. По данным его собеседников, дискуссии по вопросу очередных ограничений в отношении нашей страны прошли на прошлой неделе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники сообщило, что президентская администрация Байдена завершила свой обзор приписываемых России действий, которые в Белом доме считают «враждебными» в отношении США, и теперь рассматривает возможность выдворения российских дипломатов из страны.

Среди возможных ответных шагов источники называли «высылку российских сотрудников разведки», которые якобы находятся в Соединенных Штатах «под дипломатическим прикрытием», а также очередные санкции в отношении российских организаций и «отдельных лиц».

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