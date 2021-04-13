Полиция ОАЭ вернула туристу потерянный кошелек

Турист обнаружил пропажу бумажника только во время досмотра в аэропорту Дубая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несказанно повезло одному из зарубежных туристов в Дубае: полиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вернула ему потерянный кошелек, когда он уже собирался садиться в самолет, чтобы вылететь домой. Об этом сообщает издание GulfNews, не указывая ни имени, ни гражданства забывчивого иностранца.

Сам же турист рассказал, что обнаружил пропажу бумажника, котором были все его деньги и семь кредитных карт, только во время досмотра в аэропорту Дубая перед посадкой, и очень расстроился, поскольку не знал, что ему теперь делать.

Как выяснилось, он выронил кошелек на заднем сиденье такси, когда приехал из отеля в аэропорт за три часа до своего рейса и расплачивался с водителем. А следующий пассажир обнаружил портмоне в салоне машины и отнес его в ближайшее отделение полиции.

Правоохранители успели связаться со службой безопасности аэропорта и выяснить, что рассеянный иностранец уже прошел процедуры проверки, получил посадочный талон и в этот момент направляется к самолету. Там ему и передали кошелек, за что турист был искренне благодарен местным полицейским.