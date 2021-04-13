В США считают правильным решение Японии слить воду с «Фукусимы» в океан

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

В Вашингтоне считают решение Токио слить очищенную от радиоактивных частиц воду с аварийной японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан взвешенным и правильным. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Соединенные Штаты знают, что правительство Японии изучило несколько вариантов возможных действий с более 1,25 миллиона тонн воды, которая хранится в огромном количестве резервуаров на «Фукусиме». Пресс-секретарь американского госдепа также отметил, что японские власти взвесили все «за» и «против» различных планов, оценили их последствия, «проявили прозрачность в своем решении и, судя по всему, выбрали подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности».

«Мы надеемся на дальнейшую координацию и коммуникацию со стороны правительства Японии по мере того, как оно отслеживает эффективность этого подхода», - цитирует заявление Неда Прайса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что во вторник, 13 апреля, японские власти разрешили слить очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.