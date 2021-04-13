Ученые не нашли связи между «британским» штаммом коронавируса и тяжелым течением заболевания Фото: Мария ЛЕНЦ

Группа ученых из Великобритании провела анализ течения заболевания COVID-19 пациентов, которые поступили в больницы страны с так называемым «британским» штаммом коронавируса, а также госпитализированных с другими вариантами вируса SARS-CoV-2, и пришли к выводу, что обнаруженная в Англии разновидность «ковида» не опаснее остальных, она не вызывает более тяжелого течения болезни. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Lancet.

В публикации отмечается, что британские специалисты не обнаружили никаких подтверждений того, что существует связь между этим штаммом и тяжелым течением заболевания, а также высокой смертностью от последствий коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, об обнаружении новых, ранее неизвестных штаммов коронавируса время от времени сообщают специалисты из разных стран.

К слову, в России появился первый отечественный ПЦР-тест, который выявляет британский вариант COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, что отечественные вакцины и тест-системы успешно справляются с мутациями вируса.