Последние новости на утро 13 апреля 2021: Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем

«КП» – о последних новостях на утро 13 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 13 апреля 2021 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству IRNA сообщил, что в нашей стране ведется активная работа над отказом от западных платёжных систем. Он отметил, что в министерстве считают «важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров». Как пояснил глава российского МИД, речь идёт о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчётам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказ от использования контролируемых Западом международных платёжных систем».

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, туристам рекомендуют или выбрать другое место для отдыха, или перенести поездку на более поздние даты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 80 процентов наших туристов, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции, а из Танзании россияне привозят не только коронавирусную инфекцию, а еще и малярию.

Тем временем японское правительство во вторник, 13 апреля, официально разрешило слить очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан. В Вашингтоне назвали это решение Токио взвешенным.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в резких выражениях раскритиковал госдепартамент США за поздравление с Днем космонавтики, в котором американские дипломаты не упомянули Юрия Гагарина.

Новая вашингтонская администрация президента Джо Байдена взвешивает все «за» и «против» введения новых американских санкций против России. В частности, обсуждается, может ли такой шаг спровоцировать обострение ситуации в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил телеканал CNN. По данным его собеседников, дискуссии по вопросу очередных ограничений в отношении нашей страны прошли на прошлой неделе.

В России запатентовали препарат для профилактики и лечения коронавируса под названием «Мир-19». По словам руководителя Федерального Медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, это средство вводится интраназально (через нос) или ингаляционно, лекарство лишает вирус способности размножаться в организме, а также предотвращает тяжелые осложнения заболевания COVID-19 – пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

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