Россияне назвали сферы, сотрудникам которых чаще выплачивают премии
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Работающие россияне рассказали, в каких сферах в I квартале 2021 года выплачивали премии. Согласно опросы сервиса «Работа.ру», чаще других премировались кадры, занятые на производстве и промышленности.
Факт выплат подтвердили 18% сотрудников данной сферы.
Чуть меньше премированных оказалось на транспорте – 8%.
По 7% премированных в банковской сфере, сфере финансов и инвестиций, образовании и медицины.
По 6% жителей России, занятых в отраслях IT и строительства, получили премии от работодателей, также заплатили премию 5% респондентов, работающих в сфере охраны.
Еще по 2% респондентов, получивших премии, заняты в ритейле, ресторанном бизнесе или сфере маркетинга, рекламы и PR.
Небольшое количество ответов пришлось на другие сферы. В этом пункте респонденты чаще называли сферу ремонта, юриспруденции или госслужбу.
Всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч россиян, сообщает RT.
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