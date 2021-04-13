Россияне назвали сферы, сотрудникам которых чаще выплачивают премии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работающие россияне рассказали, в каких сферах в I квартале 2021 года выплачивали премии. Согласно опросы сервиса «Работа.ру», чаще других премировались кадры, занятые на производстве и промышленности.

Факт выплат подтвердили 18% сотрудников данной сферы.

Чуть меньше премированных оказалось на транспорте – 8%.

По 7% премированных в банковской сфере, сфере финансов и инвестиций, образовании и медицины.

По 6% жителей России, занятых в отраслях IT и строительства, получили премии от работодателей, также заплатили премию 5% респондентов, работающих в сфере охраны.

Еще по 2% респондентов, получивших премии, заняты в ритейле, ресторанном бизнесе или сфере маркетинга, рекламы и PR.

Небольшое количество ответов пришлось на другие сферы. В этом пункте респонденты чаще называли сферу ремонта, юриспруденции или госслужбу.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч россиян, сообщает RT.

Эксперты часто связывают доход трудящихся с психологическим фактором.

Психолог Надежда Акимова уверена, что ключевой фактор неумения зарабатывать - это низкая самооценка и непринятие реальности. Данная категория людей чаще живет в кредит и обвиняет всех окружающих в своих неудачах.

В свою очередь инвестор и предприниматель Ксения Аверс видит проблемы низкого заработка в страхе и лени. Люди не хотят выходить из зоны комфорта и менять свои привычные действия, пишет ФАН.