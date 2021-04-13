Посольство РФ раскритиковало Госдеп за поздравление с Днем космонавтики без упоминания Гагарина

Посольство РФ раскритиковало Госдеп за отсутствие имени Гагарина в поздравлении с Днем комонавтики. Фото: Посольство РФ в Вашингтоне

Посольство России в Вашингтоне раскритиковало Госдеп США за отсутствие имени первого космонавта Юрия Гагарина в поздравлении с Днем космонавтики.

На своей русскоязычной страничке в Facebook американское ведомство поздравило всех с шестидесятилетием первого пребывания человека в космосе. Однако в сообщении не упоминался Юрий Гагарин и не был указан тот факт, что страной, которая первой отправила человека в космос, был СССР. Кроме того, к поздравлению была прикреплена фотография американского астронавта.

Скриншот поста Госдепа в Facebook Фото: скриншот

- С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса, — прокомментировало запись российское посольство.

В дипмиссии напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в честь полета Гагарина.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в резких выражениях раскритиковал госдепартамент США за поздравление с Днем космонавтики, в котором американские дипломаты не упомянули Юрия Гагарина. Он написал, что "сверхдержавы так себя не ведут".