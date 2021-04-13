В туротрасли назвали альтернативу отдыху в Турции

Глава Уральской ассоциации туризма назвал альтернативу отдыху в Турции Фото: Сергей ЕФИМОВ

Руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал альтернативу отдыху в Турции.

- Я бы выступил с предложениями найти альтернативу Турции. Ей могла бы стать Болгария. Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой – ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет – это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато, — цитирует Мальцева РИА Новости.

Специалист отметил, что среди плюсов этой страны для туристов — мягкость климата и наличие большого количества свободных номеров в гостиницах. Мальцев отметил, что рекомендовал бы российскому правительству направить туристический поток именно туда.

Напомним, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса России принял решение ограничить регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию и обратно с 15 апреля по 1 июня.