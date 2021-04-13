Специалисты фармрынка объяснили, как убедиться в подлинности лекарства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня столкнуться с поддельными лекарствами в аптеках практически невозможно. Но риски все же имеются, они поджидают покупателя на сомнительных интернет-площадках, часто привлекают слишком низкой ценой.

Цена – это, по мнению экспертов фармрынка, ключевой фактор, который указывают на качество товара.

- Фальшивые препараты чаще всего встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных, причем, как правило, речь идет о дешевых аналогах дорогостоящих лекарственных препаратов, - рассуждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Перед покупкой товара стоит внимательно изучить его внешний вид.

На официальной продукции имеется маркировка, это код, нанесенный на упаковку. Должен быть указан срок годности, серия, а для препаратов, выпущенных после июля 2020 года, иметься код Data Matrix.

Росздравнадзором и силовиками в 2020 году было проведено 677 различных проверок в сфере оборота лекарственных средств. В итоге незарегистрированных, фальсифицированных и недоброкачественных было выявлено на сумму более 4 млн рублей.

- На российском фармрынке фальсифицируют мизерный процент лекарств. В 2019 году этот показатель составил 0,01%, - отметил в разговоре с «Известиями» гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. – во многом это связано с серьезной уголовной ответственностью.

Еще один фактор, который мешает продавать в аптеках поддельные товары – это реестр Росздравнадзора, где любой потребитель может проверить то или иное наименование.

- Это делается по любому показателю - либо по производителю, либо по названию лекарственного препарата, либо по его серии. На сайте отобразится дата, когда препарат был введен в оборот, - делится руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина.

А с 1 июля 2020 года в России запрещена продажа лекарств без маркировки.

Риск составляют интернет-аптеки. Многие соблазняются низкой ценой и получают препарат сомнительного качества.

- Ценовой ряд всегда более-менее одинаков и если на мелких площадках цена в разы ниже, я бы рекомендовала подумать, - советует провизор Ирина Булыгина.

По ее мнению, маркировка усложнила жизнь преступникам. Теперь подделывают только некоторые категории лекарств.

- До введения маркировки можно было найти фальсифицированный аспирин, парацетамол, анальгин. Их делали вагонами, часто в небрежной упаковке. Сейчас такого нет. Подделать упаковку с кодом слишком накладно, так что если и продолжают подделывать, то только дорогостоящие препараты, но в очень малых количествах, - заключила Ирина Булыгина.